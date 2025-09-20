Rider di 18 anni muore dopo lo scontro con un’auto | Stava facendo delle consegne nel centro di Andria
Un rider di 18 anni, Nicola Casucci, originario di Andria, è morto ieri sera in un incidente stradale avvenuto nel centro della città. Il ragazzo era in sella alla sua bicicletta per effettuare delle consegne quando, per cause ancora in fase di accertamento, è stato investito da un’automobile. L’incidente si è verificato intorno alle 23:30 di venerdì 19 settembre, all’incrocio tra viale Virgilio, via Ospedaletto e viale Orazio. Secondo una prima ricostruzione, il giovane si è scontrato con un’auto guidata da una donna di 28 anni. L’impatto è stato violento. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, che hanno prestato i primi soccorsi e hanno trasportato d’urgenza il 18enne all’ospedale di Andria. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
