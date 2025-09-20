Rider 18enne travolto da un’auto mentre consegna cibo Nicola nuore in strada ad Andria
La vittima dell’incidente stradale è Nicola Casucci, giovane andriese che pedalava in sella alla sua bicicletta che usava per effettuare le consegne. Per motivi ancora da chiarire, è stato travolto da un’auto condotta da una 28enne. 🔗 Leggi su Fanpage.it
