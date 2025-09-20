Rider 18enne muore travolto da un’auto ad Andria l’incidente mentre lavorava | alla guida una donna di 28 anni
Nicola Casucci, 18 anni, ha perso la vita ieri sera, venerdì 19 settembre, mentre stava effettuando delle consegne di cibo in delivery a bordo della sua bicicletta. È successo in viale Virgilio, nel cuore della città di Andria, in Puglia, intorno alle 23.30. I soccorsi del 118 sono intervenuto subito dopo lo schianto, ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. Inutili il trasporto in ospedale e i tentativi di rianimarlo. La donna alla guida del veicolo, 28 anni, è risultato negativo ai testi per alcole e droga. Lo schianto in centro ad Andria. Il giovane rider di 18 anni morto ieri sera mentre era al lavoro. 🔗 Leggi su Open.online
