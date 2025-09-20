Ricostruzione di carriera | tempistiche e nuove ‘regole penalizzanti’ cosa c’è da sapere

Ecco le scadenze e le nuove regole per la ricostruzione di carriera del personale scolastico. Entro il 31 dicembre 2025 va presentata l’istanza per l’inquadramento stipendiale. Attenzione alle nuove regole in vigore dal 2022, che hanno introdotto un calcolo dell’anzianità di servizio considerato penalizzante, modificando il riconoscimento degli anni pre-ruolo. Modalità e scadenze per la . .it. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Ricostruzione della carriera, cosa cambia dopo il Decreto Salva Infrazioni? SPECIALE con Miceli (Anief). LIVE Giovedì 10 luglio alle 17:00

Stipendio e ricostruzione di carriera, Miceli (Anief): “Esistono due binari normativi e di valutazione”. Quali sono, quale conviene e cosa fare

Ricostruzione della carriera: servizio militare, MAD, legge 104, malattia e aspettativa. Cosa vale e cosa no. Risponde ai vostri quesiti l’avvocato Walter Miceli (Anief)

Ricostruzione della carriera, entro il 31 dicembre occorre presentarla. Ma dal 2022 ci sono “regole penalizzanti”, ecco perché [VIDEO] - Le scadenze si avvicinano inesorabilmente per il personale scolastico chiamato a definire la propria posizione economica. Si legge su orizzontescuola.it

Ricostruzione di carriera: Che cosa è cambiato con il decreto 69/2023, tempi e modalità per la presentazione della domanda, servizio scuole paritarie - La legge n° 103/23 di conversione del decreto 69 del 13 giugno 2023, al fine di prevenire l’apertura di nuove procedure d’infrazione e adeguare l’ordinamento nazionale al diritto europeo e alle senten ... Secondo tecnicadellascuola.it