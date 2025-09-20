Ricostruzione della carriera entro il 31 dicembre occorre presentarla Ma dal 2022 ci sono regole penalizzanti ecco perché VIDEO

Le scadenze si avvicinano inesorabilmente per il personale scolastico chiamato a definire la propria posizione economica. Fino al 31 dicembre 2025 rimane aperta la finestra temporale per presentare la domanda di ricostruzione di carriera, procedura indispensabile per l'inquadramento definitivo nelle sei fasce stipendiali previste dal sistema retributivo. La scadenza tassativa è fissata alle ore 23:59 di mercoledì 31 dicembre 2025, termine oltre il quale non saranno accettate ulteriori istanze. L'articolo Ricostruzione della carriera, entro il 31 dicembre occorre presentarla. Ma dal 2022 ci sono “regole penalizzanti”, ecco perché VIDEO . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

