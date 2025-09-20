Ricostruito l' accoltellamento di via Gambino | in carcere un 19enne

Cataniatoday.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E' stata fatta luce sul violento accoltellamento avvenuto alcuni giorni fa in centro storico. Nella tarda serata dello scorso 17 settembre, la polizia di Stato di Catania ha sottoposto a fermo di polizia giudiziaria un 19enne straniero, accusato di tentato omicidio aggravato dopo aver aggredito. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

