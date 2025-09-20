Ricostruita la dinamica dell' accoltellamento di via Gambino | in carcere un 19enne

E' stata fatta luce sul violento accoltellamento avvenuto alcuni giorni fa in centro storico. Nella tarda serata dello scorso 17 settembre, la polizia di Stato di Catania ha sottoposto a fermo di polizia giudiziaria un 19enne straniero, accusato di tentato omicidio aggravato dopo aver aggredito. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

La lite sarebbe avvenuta per futili motivi e l'aggressore, dopo aver colpito un connazionale con un coltello, avrebbe finto di essere stato aggredito, recandosi in questura con i vestiti sporchi di sangue.

