Ricordo degli Internati giornata di eventi alla Casa della memoria

In occasione della prima edizione della giornata nazionale dedicata al ricordo degli Imi (Internati Militari Italiani), omaggiata proprio ieri al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, l’associazione ‘Casa della Memoria’ di Servigliano ha organizzato un doppio appuntamento formativo che si terrà nella giornata di oggi. Si parte alle 10,30 con un incontro che si terrà in streaming e canali facebook e Youtube dell’associazione con una serie di riflessioni dedicate alla prima giornata degli Imi, istituita con la legge numero 6 del 13gennaio 2025 fortemente voluta dal Maestro Rossano Corradetti, Fermano doc che per la questione aveva promosso una raccolta di firme. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ricordo degli Internati, giornata di eventi alla Casa della memoria

In questa notizia si parla di: ricordo - internati

Prima Giornata Nazionale del Ricordo degli Internati Militari Italiani ? Sabato 20 settembre, ore 9.30 - Auditorium San Dionigi, Vigevano Organizzato dalla Società Storica Vigevanese con il sostegno e la collaborazione di Fondazione di Piacenza e Vige Vai su Facebook

“Soldati italiani internati nei lager: la memoria è un monito attivo per la pace”. Il vicepresidente Spinelli alla cerimonia a Trento in ricordo dei trentini deportati nella Germania nazista, nell’anniversario dell’#8settembre1943 https://ufficiostampa.provincia.tn.it/Co - X Vai su X

Ricordo degli Internati, giornata di eventi alla Casa della memoria; Giornata nazionale del ricordo degli internati militari italiani; Prima Giornata Nazionale del Ricordo degli Internati Militari Italiani.

Ricordo degli Internati, giornata di eventi alla Casa della memoria - In occasione della prima edizione della giornata nazionale dedicata al ricordo degli Imi (Internati Militari Italiani), omaggiata proprio ieri ... Da ilrestodelcarlino.it

Giornata della memoria, le celebrazioni al Sant’Artemio. Nordio: «Bisogna mantenere il ricordo perché non accada mai più» - TREVISO – «Questa non è una presenza doverosa istituzionalmente, è anche quello, ma è soprattutto una manifestazione di solidarietà e di incoraggiamento per mantenere il ricordo perché non avvenga mai ... Lo riporta ilgazzettino.it