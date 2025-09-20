Ricordate questo controverso videogioco Square Enix di 25 anni fa? Sta per tornare

Square Enix ha annunciato un remake che ha lasciato perplessi molti fan: Dragon Quest 7 Reimagined, in arrivo il 5 febbraio 2026. La scelta di riproporre proprio questo capitolo, già riedito su 3DS con il titolo Dragon Quest 7: Fragments of the Forgotten Past, appare bizzarra. Perché investire risorse su un titolo considerato tra i meno riusciti della saga, quando altri, come Dragon Quest 9: Sentinels of the Starry Sky, ancora legato al Nintendo DS, attendono da anni una riedizione? L’originale Dragon Quest 7, uscito su PlayStation 1 nel 2000, fu accolto con freddezza. Graficamente datato anche per gli standard dell’epoca, il gioco soffriva soprattutto di un ritmo lento e frammentario. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Ricordate questo controverso videogioco Square Enix di 25 anni fa? Sta per tornare

