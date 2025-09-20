Ricordate Mudryk? Il Chelsea lo pagò 100 milioni Ora vuole andare alle Olimpiadi come velocista di atletica leggera
Ricordate Mudryk? Il Chelsea lo pagò 100 milioni. Ora vuole il centometrista e andare alle Olimpiadi) Il quotidiano spagnolo Marca racconta una storia quasi da film. “Quando il Chelsea ha sborsato 100 milioni di euro per Mykhailo Mudryk a gennaio 2023, pochi immaginavano che appena due anni dopo la sua carriera avrebbe preso una piega così diversa. Da promessa del calcio ucraino e una delle ali più veloci d’Europa, a essere squalificato per doping. Oggi, in una mossa che ha sorpreso il mondo dello sport, ha deciso di cambiare il pallone con le scarpe chiodate. Il suo obiettivo è partecipare ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028 come velocista della nazionale ucraina” — scrive Marca. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Mudryk al Chelsea, da Shakhtar 25 mln di dollari per i soldati di Mariupol - Il recente passaggio del calciatore Mykhailo Mudryk, dal club ucraino dello Shakhtar al Chelsea, frutterà al club di Donec'k 100 milioni di euro tra parte fissa e bonus. tg24.sky.it scrive
Chelsea, Mudryk: la Football Association lo accusa di violazioni antidoping - Lo riporta Sky Sports, notizia che coinvolge il 24enne attaccante del Chelsea. Lo riporta sport.sky.it