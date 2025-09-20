Ricordate Mudryk? Il Chelsea lo pagò 100 milioni. Ora vuole il centometrista e andare alle Olimpiadi) Il quotidiano spagnolo Marca racconta una storia quasi da film. “Quando il Chelsea ha sborsato 100 milioni di euro per Mykhailo Mudryk a gennaio 2023, pochi immaginavano che appena due anni dopo la sua carriera avrebbe preso una piega così diversa. Da promessa del calcio ucraino e una delle ali più veloci d’Europa, a essere squalificato per doping. Oggi, in una mossa che ha sorpreso il mondo dello sport, ha deciso di cambiare il pallone con le scarpe chiodate. Il suo obiettivo è partecipare ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028 come velocista della nazionale ucraina” — scrive Marca. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Ricordate Mudryk? Il Chelsea lo pagò 100 milioni. Ora vuole andare alle Olimpiadi come velocista di atletica leggera