Riconoscimento per l' Academy Sport Center | premiati Barillà e Panella

Reggiotoday.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un momento di grande orgoglio ha segnato la cerimonia di premiazione dell’Asd Academy Sport Center, insignita di un importante riconoscimento per il valore sportivo ed educativo dimostrato sul territorio.A consegnare il premio è stato Mimmo Praticó, figura di spicco nel mondo sportivo calabrese. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: riconoscimento - academy

Colle Diana Tennis academy, Fabrizio Chiavacci sorprende al torneo Open Andrea Testa; Academy e Megic Planet ancora insieme!; Domenica il 10° Trofeo Lanterna con 501 partecipanti al PalaCus di Genova.

riconoscimento academy sport centerRiconoscimento all’ASD Academy Sport Center: premiati il Presidente Barillà e il Maestro Panella - A consegnare il premio è stato Mimmo Praticó, figura di spicco nel mondo sportivo calabrese, da sempre vicino alle realtà che promuovono lo sport come strumento di crescita e inclusione. Da citynow.it

Cerca Video su questo argomento: Riconoscimento Academy Sport Center