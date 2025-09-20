Riconoscimento per l' Academy Sport Center | premiati Barillà e Panella

Un momento di grande orgoglio ha segnato la cerimonia di premiazione dell’Asd Academy Sport Center, insignita di un importante riconoscimento per il valore sportivo ed educativo dimostrato sul territorio.A consegnare il premio è stato Mimmo Praticó, figura di spicco nel mondo sportivo calabrese. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Riconoscimento all’ASD Academy Sport Center: premiati il Presidente Barillà e il Maestro Panella - A consegnare il premio è stato Mimmo Praticó, figura di spicco nel mondo sportivo calabrese, da sempre vicino alle realtà che promuovono lo sport come strumento di crescita e inclusione. Da citynow.it