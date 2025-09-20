Riconoscimento all’editoria di merito La consegna oggi all’Alexander

Oggi alle 18, nella Galleria degli Specchi dell’Alexander Museum Palace Hotel, in viale Trieste 20, a Pesaro, è in programma la premiazione della 4ª edizione del premio nazionale: Editoria di merito. "Un premio che gratifica e sprona vincitori e candidati a far sempre meglio – afferma l’editore Giuseppe Laterza –. Ma il vero vincitore è Alessandro Nani Marcucci col suo “pensiero positivo“ che diventa “fare positivo“, esempio magistrale per chiunque voglia, nella propria individualità operosa, migliorare il mondo divenendo interprete del proprio tempo. Grazie". "Portare alla ribalta Editori che con coraggio e voglia di rischiare hanno affrontato ignoti territori proponendo traduzioni inedite, poesia, autori italiani o stranieri anche poco conosciuti, saggi mai presentati prima al pubblico dei lettori". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

