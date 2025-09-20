Riconoscimento all’editoria di merito La consegna oggi all’Alexander
Oggi alle 18, nella Galleria degli Specchi dell’Alexander Museum Palace Hotel, in viale Trieste 20, a Pesaro, è in programma la premiazione della 4ª edizione del premio nazionale: Editoria di merito. "Un premio che gratifica e sprona vincitori e candidati a far sempre meglio – afferma l’editore Giuseppe Laterza –. Ma il vero vincitore è Alessandro Nani Marcucci col suo “pensiero positivo“ che diventa “fare positivo“, esempio magistrale per chiunque voglia, nella propria individualità operosa, migliorare il mondo divenendo interprete del proprio tempo. Grazie". "Portare alla ribalta Editori che con coraggio e voglia di rischiare hanno affrontato ignoti territori proponendo traduzioni inedite, poesia, autori italiani o stranieri anche poco conosciuti, saggi mai presentati prima al pubblico dei lettori". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: riconoscimento - editoria
Ecco chi ha vinto il maggior riconoscimento a livello mondiale per l’accessibilità in campo editoriale https://illibraio.it/news/ebook-e-digitale/premio-accessibilita-in-campo-editoriale-1478952… #ebookedigitale - X Vai su X
Cna Sicilia: Di Nicolò confermato alla presidenza nazionale di Cna editoria Palermo, 19 settembre 2025 – La CNA Sicilia esprime le più vive congratulazioni a Costantino Di Nicolò per la riconferma, all’unanimità, alla Presidenza Nazionale di CNA Editoria. L’ Vai su Facebook
Riconoscimenti: Ministero della Salute, Medaglia d’Oro al merito della Sanità pubblica a fra Fiorenzo Priuli - Il Ministero della Salute ha conferito la Medaglia d’Oro al merito della Sanità pubblica a Giambattista Priuli – noto a tutti come fra Fiorenzo –, medico e religioso della Provincia Lombardo Veneta ... Segnala agensir.it