Richmond lancia Culture Vulture tre notti di moda fra Londra Milano e Parigi
Tre città, tre notti, un unico battito: con ‘Culture Vulture’ la primavera-estate 2026 di John Richmond diventa esperienza totale. Londra, Milano e Parigi smettono di ospitare una sfilata e si trasformano in un viaggio istintivo, dove la moda respira la stessa aria dei club e delle strade. Un manifesto itinerante che supera la tradizione La . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: richmond - lancia
Richmond lancia Culture Vulture, tre notti di moda fra Londra, Milano e Parigi; Porto del Tirreno, prima stretta di mano tra commissario Latrofa e sindacati; Tragico schianto in moto a Pisa, perdono la vita due adolescenti.
John Richmond riscrive le regole con 'Culture Vulture', tre eventi in tre città - summer 2026 lo stilista di Manchester, grande appassionato di musica, abbraccia la soul anni ’70, il pre- Segnala adnkronos.com