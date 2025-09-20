Tre città, tre notti, un unico battito: con ‘Culture Vulture’ la primavera-estate 2026 di John Richmond diventa esperienza totale. Londra, Milano e Parigi smettono di ospitare una sfilata e si trasformano in un viaggio istintivo, dove la moda respira la stessa aria dei club e delle strade. Un manifesto itinerante che supera la tradizione La . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Richmond lancia Culture Vulture, tre notti di moda fra Londra, Milano e Parigi