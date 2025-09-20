Ricercatori Unife e rapporti con Israele | Urge una forte presa di distanza

Dalla condanna dell'operazione militare a Gaza alla sospensione immediata degli accordi istituzionali con Università israeliane già attivati. Sono alcune delle richieste rivolte all'ateneo di Ferrara da parte dei ricercatori e dottorandi dell'Adi dell'Università estense, in una lettera inviata. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Ricercatori Unife e rapporti con Israele: Urge una forte presa di distanza.

Università di Firenze, mozione del Senato Accademico sui rapporti con Israele - Il Senato Accademico dell’Università di Firenze ha approvato una mozione che "ribadisce l’impegno dell’Ateneo a valutare, nel rispetto dei princ ... Scrive 055firenze.it

Gaza: mozione opposizioni Abruzzo, stop rapporti con Israele - Le forze di opposizione di centrosinistra nel consiglio regionale, Abruzzo Insieme e Avs, hanno presentato una mozione per sospendere i rapporti istituzionali con Israele che sarà discussa nella ... Riporta ansa.it