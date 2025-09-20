Ricerca TEHA Group | la soglia esentasse dei buoni pasto

Roma, 20 set. (askanews) - Adeguare la soglia di esenzione fiscale dei buoni pasto da 8 a 10 euro può rappresenta una leva strategica per sostenere il potere d'acquisto del ceto medio e rilanciare l'economia. Lo rivela una ricerca realizzata da TEHA Group in collaborazione con Edenred Italia e presentata giovedì mattina a Roma all'interno del Montecitorio Meeting Centre. Lo studio analizza gli impatti di una misura concreta per i 3,5 milioni di lavoratori che ne beneficiano. Abbiamo parlato con Matteo Orlandini, Presidente ANSEB: "Oggi parliamo di un aumento della soglia di detassazione e defiscalizzazione, questo perché il buono pasto è la porta di ingresso del sistema di welfare aziendale per le principali aziende italiane. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

