Ricci Pd a Fanpage | Nelle Marche la destra sa solo nascondersi dietro Meloni per questo vinceremo

Fanpage.it ha intervistato Matteo Ricci, candidato presidente del centrosinistra alle elezioni regionali 2025 nelle Marche. Il suo avversario, l'uscente Francesco Acquaroli, si è nascosto "dietro l'immagine di Giorgia Meloni" per tutta la campagna elettorale: una "presa in giro" per i cittadini, ha detto Ricci. 🔗 Leggi su Fanpage.it

