Ricci Pd a Fanpage | Nelle Marche la destra sa solo nascondersi dietro Meloni per questo vinceremo
Fanpage.it ha intervistato Matteo Ricci, candidato presidente del centrosinistra alle elezioni regionali 2025 nelle Marche. Il suo avversario, l'uscente Francesco Acquaroli, si è nascosto "dietro l'immagine di Giorgia Meloni" per tutta la campagna elettorale: una "presa in giro" per i cittadini, ha detto Ricci. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: ricci - fanpage
Matteo RICCI FanPage. . #MATCHDAY #SerieB #SampdoriaCesena #SamCes #Sampdoria #Cesena #MR8 #MatteoRicci #Ricci #Tigre #Samp #Doria #Bogliasco #Genova #BluCerchiati #Tiger #Macron #SerieB #StadioLuigiFerraris #Marassi Vai su Facebook
Sondaggi politici, nelle Marche Acquaroli avanti al 50%: il centrosinistra di Ricci si ferma al 44,8 - X Vai su X
Ricci (Pd) a : Nelle Marche la destra sa solo nascondersi dietro Meloni, per questo vinceremo; Regionali Marche, Elly Schlein attacca Meloni: In tre anni niente per alzare i salari; Scossa nelle Marche, il candidato governatore Ricci è indagato.
Ricci (Pd) a Fanpage: “Nelle Marche la destra sa solo nascondersi dietro Meloni, per questo vinceremo” - it ha intervistato Matteo Ricci, candidato presidente del centrosinistra alle elezioni regionali 2025 nelle Marche ... Come scrive fanpage.it
Sondaggi politici, nelle Marche Acquaroli avanti al 50%: il centrosinistra di Ricci si ferma al 44,8 - Il sondaggio Ipsos pubblicato sul Corriere della sera fotografa un possibile vantaggio del governatore uscente Francesco Acquaroli alle Regionali delle ... Si legge su fanpage.it