Riccardo Zanotti si svela al Festival di Open i segreti del successo dei Pinguini Tattici Nucleari | La rivoluzione? Fatela con la pigrizia – Il video
«Sto lavorando a un progetto: un film basato su una nostra canzone. Io ho contribuito solo alla scrittura del brano». Al Festival di Open è il giorno della grande musica e Riccardo Zanotti, frontman dei Pinguini Tattici Nucleari, sorprende il pubblico di Parma che gremisce piazza Garibaldi con un annuncio a sorpresa. Con il suo stile autentico, capace di mescolare ironia e profondità, nella lunga conversazione con Gabriele Fazio, Zanotti ripercorre il tracciato che ha portato i Pinguini Tattici Nucleari a diventare un vero e proprio fenomeno artistico. «Quando la mia compagnia del liceo, che ascoltava metal, scoprì che mi piaceva Katy Perry, mi cacciò dal gruppo. 🔗 Leggi su Open.online
