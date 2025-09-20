Ricambi auto attenti alle truffe I pezzi originali garanzia di sicurezza

Roma, 20 settembre 2025 – Il mercato dei pezzi di ricambio auto è in espansione, "anche perché i consumatori tendono a sostituire il mezzo il più tardi possibile", è l'analisi di Roberto Scarabel, vicepresidente Federauto (la Federazione italiana dei concessionari di auto) e presidente di AsConAuto (l'Associazione nazionale consorzi concessionari auto). andrea verzola https:www.andreaverzola.comandrea-verzola-business-card Il mercato del post vendita auto Il mercato del post vendita auto "vale almeno 35 miliardi. Questa cifra comprende naturalmente i pezzi di ricambio ma anche la manutenzione, lavori garantiti da 42mila operatori, compresi quelli indipendenti non legati a nessun marchio". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ricambi auto, attenti alle truffe. “I pezzi originali garanzia di sicurezza”

