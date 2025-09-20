In occasione dell’apertura dell’anno scolastico 2025-26 a Modigliana ci sono stati due importanti annunci da parte del Comune: il primo riguarda la riapertura della pista ciclabile del cosiddetto ‘stradello’ che unisce la località ‘Casone’, zona molto popolata di edilizia residenziale – che prende il nome da un vecchio manufatto in via Ugo La Malfa, già antica filanda da tempo vincolato ma andato in rovina per incuria – al complesso sportivo e a quello scolastico. Il secondo riguarda la pulizia effettuata sabato scorso dalla locale Protezione civile, delle sei fermate per le corriere lungo la strada provinciale faentina, collocate tra l’ex industria Cim e la chiesa di Tossino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Riaperto lo stradello che va dal Casone alla scuola