Rhode lancia la stagione del Toasted Blush ed è già ovunque su TikTok
Se l’autunno avesse un colore, quest’anno sarebbe esattamente quello del pane tostato al punto giusto: né bruciato né pallido, con quella sfumatura calda e speziata che sta bene su tutto. Nel beauty, il nome del gioco è toasted blush, ed è pronto a diventare il nuovo “ sunburnt ” che ha dominato l’estate. Che cos’è il Toasted Blush e cosa c’entra Rhode (e TikTok). Non si parla di formula, ma di shade. Terracotta, cannella, ruggine, mattone: sfumature che sembrano uscite da una palette autunnale di foliage e pumpkin spice latte. Non è il blush rosato da “ragazza che corre nel prato”, ma una versione più adulta, bruciata, quasi cinnamon-core. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
