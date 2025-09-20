Retegui ora tira anche le punizioni | sassata nell'angolino i tifosi sono pazzi di lui in Arabia
Mateo Retegui è partito alla grande nel campionato dell'Arabia Saudita: tre gol nelle prime tre partite, l'ultimo è una sassata pazzesca su calcio di punizione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: retegui - tira
21' Reazione Italia: ci prova #Retegui, tiro deviato in angolo #IsraeleItalia 1-0 #Nazionale #Azzurri #VivoAzzurro - X Vai su X
BERGAMO (ITALPRESS) – Una vittoria fondamentale per la corsa al mondiale. Esordio con goleada per Gennaro Gattuso, l’Italia vince 5-0 contro l’Estonia, decisiva la doppietta di Retegui e le reti di Kean, Raspadori e Bastoni. La prima da ct per Gattuso è sta Vai su Facebook
Retegui ora tira anche le punizioni: sassata nell’angolino, i tifosi sono pazzi di lui in Arabia.
Atalanta, Krstovic la scelta più logica dopo Retegui: bomber in crescita che tira sempre - Dopo l’azzardo (Sulemana), l’investimento sul futuro (Ahanor), un gradito ritorno (Sportiello) e l’operazione che capiremo solo a fine mercato (Zalewski), ... Da bergamo.corriere.it