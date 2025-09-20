Retegui ora tira anche le punizioni | sassata nell'angolino i tifosi sono pazzi di lui in Arabia

Mateo Retegui è partito alla grande nel campionato dell'Arabia Saudita: tre gol nelle prime tre partite, l'ultimo è una sassata pazzesca su calcio di punizione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

