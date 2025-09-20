Rete delle Città di Carta Lucca firma il manifesto

Lucca ad Assisi per la Rete delle Città di Carta: l’assessore Consani ha rappresentato il Comune all’incontro nazionale. Anche il Comune di Lucca era presente giovedì scorso ad Assisi in occasione dell’incontro nazionale promosso da Comieco e Symbola per la firma del Manifesto della Rete delle Città di Carta, iniziativa sostenuta dalla Federazione Carta e Grafica e da Unirima. L’evento si è svolto nell’ambito della manifestazione Il Cortile di Francesco, alla presenza di rappresentanti istituzionali, del mondo culturale e industriale, con l’obiettivo di valorizzare carta e cartone come patrimonio culturale, ambientale ed economico dei territori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

