di Davide Fasano. Il senso di isolamento negli ambienti di lavoro. Negli ambienti di lavoro nell’oggi, si vive in uno stato di isolamento sostanziale, stress e super lavoro e quant’altro. Negli uffici a detta degli operatori si respira un’aria tossica e pesante, ogni addetto è solo con il computer, non parla né si relaziona con i colleghi intento a svolgere il proprio lavoro. In una siffatta realtà diventa difficile coniugare e praticare le relazioni sociali che sono il sale per vivere in un ambiente sereno e qualificante. Un nuovo umanesimo che valorizzi il lavoratore. Sono queste, due istantanee che fotografano in modo esaustivo nonché esemplare la realtà quotidiana delle nostre imprese o similarmente nella Pubblica Amministrazione. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Responsabilità sociale, ‘Umanesimo d’Impresa’ e sociologia dell’ambiente: verso un futuro sostenibile