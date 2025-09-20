Residenza estera fittizia si rischiano multe e carcere
Residenza estera fittizia: è questo il reato che potrebbe contestare l’Agenzia delle Entrate ai contribuenti che si sono trasferiti oltre il confine, ma non lo hanno fatto correttamente. Si può scegliere di trasferirsi in Grecia o in Tunisia per usufruire delle agevolazioni fiscali previste per i pensionati. O ci si può spostare la residenza fiscale nel Paese in cui si lavora per poter accedere ai servizi del Paese dove si vive quotidianamente. L’importante è non farlo con la volontà di nascondere al Fisco dei redditi sui quali si devono pagare le imposte. Come viene accertata la residenza estera fittizia. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
