Tempo di lettura: < 1 minuto Le urla della gente, l’altoparlante ed i salti davanti alle finestre di casa. È stata una serata da incubo quella che, improvvisamente, senza nessun tipo di preavviso, hanno vissuto ieri i residenti di via Carella, nel quartiere di Torrione. L’area, solitamente adibita a parcheggio, è stata trasformata in zona per installare le giostre in occasione dei festeggiamenti per San Matteo. “Siamo diventati prigionieri in casa nostra”. hanno affermato i residenti, costretti anche a fare a meno di importanti posti per la sosta delle auto. In più, le giostre arrivano praticamente davanti ai balconi della loro case, creando disagio e disturbo fino a tarda sera. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Residenti in via Carella “prigionieri” delle giostre