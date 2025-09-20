Un documento Capcom trapelato online, e riportato da Game Rant, sembra confermare non solo il ritorno di Leon Kennedy in Resident Evil 9, alias Resident Evil Requiem, ma anche un radicale cambio di look per l’iconico protagonista. Le voci sul coinvolgimento di Leon circolavano già da tempo, con ipotesi che lo vedevano come secondo protagonista accanto a Grace Ashcroft o in un ruolo di supporto. Ora, uno screenshot di un documento confidenziale, apparso inizialmente su 4Chan e poi rimbalzato su Reddit e Instagram, sembra fornire prove concrete, mostrando un Leon invecchiato e segnato dal tempo, con tanto di benda sull’occhio, in stile Big Boss di Metal Gear Solid. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Resident Evil Requiem: Leon Kennedy torna, ma non come lo ricordavate