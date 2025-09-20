Doppio appuntamento oggi – sabato 20 settembre – con la soap turca La forza di una donna ( Kad?n ). Ecco i Video Mediaset per rivedere gli episodi inediti trasmessi da Canale 5 in replica streaming. Sarp ha un dialogo profondo con Enver e Ceyda, i quali gli mettono di fronte un’amara verità. Bahar lotta per la vita, e se non verrà effettuato il trapianto di midollo in tempi brevi, la donna morirà. Sarp stenta a crederci, e in quell’istante capisce realmente l’importanza di Bahar nella vita delle persone che la conoscono. Arif e Bahar sono sempre più affiatati, anche se la donna non vuole ancora che i suoi figli sappiano della loro relazione. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Replica La forza di una donna 2 in streaming, puntate del 20 settembre | Video Mediaset