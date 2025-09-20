Renzi sprona gli under 30 | prendetevi il futuro senza chiedere permesso

Affacciandosi dinanzi ai nuovi volti della politica, Matteo Renzi ha colto l'occasione della premiazione dei migliori under 30 per condividere una visione che scuote le certezze: le opportunità non vanno attese, bisogna afferrarle con determinazione, senza chiedere permesso. Prendetevi lo spazio che vi spetta Il leader di Italia Viva ha scelto la platea dell'Università Link .

