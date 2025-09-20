Relazioni e nutrizione quando la salute passa dalla tavola | incontro con medici e nutrizionisti

Come sappiamo i disturbi della nutrizione e dell'alimentazione non riguardano solo il cibo: toccano aspetti profondi come la percezione di sé, le emozioni e il rapporto con il proprio corpo. Proprio questa complessità, nel percorso di cura anche il momento

Relazioni e nutrizione, quando la salute passa dalla tavola: incontro con medici e nutrizionisti - L’incontro rientra nel calendario del Festival del Buon Vivere, quest’anno dedicato al tema "Intelligenza sentimentale", e propone una riflessione sul cibo non solo come nutrizione ma anche come ... Da forlitoday.it

