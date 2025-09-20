Reijnders cuore rossonero | Scudetto? Spero che lo vinca il Milan Vedremo

Pianetamilan.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tijjani Reijnders, ex centrocampista rossonero, ha parlato anche dello Scudetto in Serie A parlando anche del Milan. Ecco le sue parole dopo la Champions. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

reijnders cuore rossonero scudetto spero che lo vinca il milan vedremo

© Pianetamilan.it - Reijnders cuore rossonero: “Scudetto? Spero che lo vinca il Milan. Vedremo”

In questa notizia si parla di: reijnders - cuore

Reijnders: “Milan nel cuore. Quando ho detto a Ibra del City …” | VIDEO

Gerry Scotti, cuore rossonero: «Milan, piuttosto che dare via Reijnders mi sarei indebitato. Leão? O la va o la spacca, è l’anno decisivo»

Reijnders cuore rossonero, si schiera: Spero che il Milan vinca il campionato; Reijnders: Milan, obiettivo Top 8 in Champions e Scudetto. Rinnovo? Vorrei invecchiare al Milan ma...; Reijnders: 'Questa squadra può lottare per lo scudetto'.

reijnders cuore rossonero scudettoReijnders cuore rossonero: “Scudetto? Spero che lo vinca il Milan. Vedremo” - Tijjani Reijnders, ex centrocampista rossonero, ha parlato anche dello Scudetto in Serie A parlando anche del Milan. Come scrive msn.com

Milan: i sogni di Reijnders, 'scudetto e Champions' - "La cosa che ho percepito immediatamente è quanto il Milan sia un grande club, di livello mondiale - Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Reijnders Cuore Rossonero Scudetto