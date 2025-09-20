Registro elettronico in tilt studente con media del 7 escluso dall’esame di Stato per 0,47% di assenze in più ma il TAR ribalta tutto scoprendo errori di sistema
Un caso emblematico quello risolto dal TAR dell'Umbria, che ha ribaltato la decisione di un istituto scolastico di Orvieto riguardo alla mancata ammissione di uno studente all'esame di Stato. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Registro elettronico in tilt, studente con media del 7 escluso dall'esame di Stato per 0,47% di assenze in più, ma il TAR ribalta tutto scoprendo errori di sistema; Iscrizioni scuola 2025/26 al via su Unica, ma tempi d'attesa lunghi: già 45mila genitori hanno inoltrato la domanda. Il Ministero: Nessun tilt, il sistema regge; Axios, che cosa è successo al registro elettronico delle scuole.