Registro elettronico in tilt studente con media del 7 escluso dall’esame di Stato per 0,47% di assenze in più ma il TAR ribalta tutto scoprendo errori di sistema

Un caso emblematico quello risolto dal TAR dell'Umbria, che ha ribaltato la decisione di un istituto scolastico di Orvieto riguardo alla mancata ammissione di uno studente all'esame di Stato.  L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: registro - elettronico

