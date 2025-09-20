Regionali Puglia 2025 Liliana Rinaldi candidata nelle liste di Fratelli d' Italia

Il coordinatore cittadino FdI di Manfredonia, Vincenzo Loriso, con tutti i dirigenti e gli iscritti al partito esprimono grande soddisfazione per la candidatura di Liliana Rinaldi alle prossime elezioni regionali in Puglia che si svolgeranno il 23 e il 24 novembre 2025.“Liliana persona competente. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

