Regionali Marche 2025 flash mob di Ricci e Schlein a Jesi | Sanità al collasso
Flash mob silenzioso del Pd davanti all’ospedale di Jesi (Ancona): i numeri della sanità marchigiana sono stati raccontati con dei cartelli da Matteo Ricci, europarlamentare dem e candidato alla guida della Regione Marche alle elezioni regionali, assieme alla segretaria nazionale del partito, Elly Schlein. “Cartelli che parlano con i dati che, purtroppo, certificano che la sanità marchigiana in questi cinque anni è peggiorata – dichiara Ricci -. Sono aumentate le liste d’attesa; 150mila marchigiani, non trovando risposte nel pubblico e non avendo i soldi per andare dal privato, rinunciano alle cure; quest’anno la regione ha speso 160 milioni di euro per curare i marchigiani in Umbria, Emilia Romagna e Lombardia; c’è una privatizzazione strisciante della sanità e siamo ultimi per investimenti nella salute mentale – conclude. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: regionali - marche
