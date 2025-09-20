Regionali i risultati dei sondaggi | Vittoria netta non c’è partita

Le elezioni regionali in Calabria del 5 e 6 ottobre 2025 si avvicinano, e i più recenti sondaggi Ipsos per il Corriere della Sera mettono in evidenza una situazione favorevole al centrodestra. Il governatore uscente Roberto Occhiuto appare in netto vantaggio sullo sfidante progressista Pasquale Tridico, con uno scarto di circa 8 punti percentuali. In coda, molto distanziato, Francesco Toscano di Democrazia Sovrana e Popolare, fermo all’1,1%. Leggi anche: Meloni attacca Formigli, lui sbotta: “Ecco la mia lettera alla premier” Leggi anche: Rissa alla Camera, il video che inchioda proprio loro: il colpo di scena I numeri del sondaggio Ipsos. 🔗 Leggi su Tvzap.it

