Regionali 2025 Minerva già corre Le grandi manovre nelle liste partono dal Salento

LECCE – Sdoganata la candidatura per la corsa alla successione di Michele Emiliano alla guida della Regione Puglia, dopo l’annuncio di Antonio De Caro (pronto ormai a lasciare il suo posto a Bruxelles), e in attesa di conoscere il contraltare sul versante del centrodestra pugliese, ancora orfano. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Elezioni regionali, la carica dei candidati: con Minerva in pista Poli in pole alla Provincia. Cosa succede ora

Il sindaco di Gallipoli commenta le difficoltà del centrodestra nelle Regionali e, con un pizzico di sarcasmo, rilancia la compattezza del centrosinistra: "Con Decaro ci illuminiamo d'immenso".

Elezioni Regionali 2025, chi sono i candidati/ Patto Pd-M5s Toscana: caos Puglia-Calabria. Cdx verso vertice - Chi sono i candidati e dove si vota alle Elezioni Regionali 2025: il punto su Centrodestra e campo largo, i casi spinodi in Campania, Puglia e Calabria La lunga rincorsa verso le Elezioni Regionali ... ilsussidiario.net scrive

Regionali Puglia 2025, Decaro al Pd: “stop Vendola-Emiliano o lascio”/ Centrodestra candida Tomasi in Toscana - Caos Pd in Puglia (e resa al M5s in Campania e Calabria): corsa alle Elezioni Regionali 2025 col nodo Decaro e l'impasse con AVS. Lo riporta ilsussidiario.net