Regionali 2025 | Matteo Trapani lancia la sua campagna elettorale da Corso Italia

Si è aperta ufficialmente questa mattina, 20 settembre, dal gazebo in Piazza del Carmine, la campagna elettorale di Matteo Trapani, capogruppo Pd in Consiglio comunale a Pisa e capolista del partito nel collegio pisano a sostegno del presidente regionale Eugenio Giani. Lo slogan scelto per la. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

In questa notizia si parla di: regionali - matteo

Matteo Ricci indagato per affidi del Comune di Pesaro, l'ex sindaco del Pd e candidato alle regionali delle Marche: «Amareggiato, ma tranquillo»

Elezioni regionali, per la Izi Matteo Ricci è in vantaggio su Francesco Acquaroli di un punto

Elezioni regionali, clamoroso: Matteo Ricci indagato. Il candidato governatore del centrosinistra: «Amareggiato per i tempi ma sono tranquillo»

Entra nel vivo la campagna elettorale per le Regionali nelle Marche con comizi insieme ai leader nazionali. La Segretaria del PD Elly Schlein e il Presidente del PD Stefano Bonaccini a Pesaro per sostenere il candidato del centro-sinistra Matteo Ricci. Vai su Facebook

Elezioni Regionali, il rettore della Federico II Matteo Lorito: «Io candidato in Campania? Non confermo e non smentisco» - X Vai su X

Regionali 2025: Matteo Trapani lancia la sua campagna elettorale da Corso Italia; Elezioni regionali in Toscana: l'esclusione di Sonia Luca e tutti i candidati; Trapani guida la lista Pd: Soltanto uniti si vince.

Elezioni regionali Toscana, le liste Pd - Il Partito Democratico ha presentato le liste per le prossime elezioni regionali in Toscana. Secondo gonews.it

REGIONALI 2025, ECCO I CANDIDATI - A darà il via alle danze saranno la Valle d’Aosta il 28 settembre e le Marche ( 28 e 2 ... Segnala opinione.it