Reggina alla ricerca di continuità nella sfida esterna contro la Vibonese
Doppio impegno ravvicinato per la Reggina, che affronterà domenica pomeriggio in trasferta la Vibonese e mercoledì sera in casa la Gelbison nel turno infrasettimanale del campionato di serie D. L’attenzione di mister Bruno Trocini è tutta rivolta al primo impegno, come ha dichiarato nella. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
