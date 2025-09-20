Reggina alla ricerca di continuità nella sfida esterna contro la Vibonese

Doppio impegno ravvicinato per la Reggina, che affronterà domenica pomeriggio in trasferta la Vibonese e mercoledì sera in casa la Gelbison nel turno infrasettimanale del campionato di serie D. L’attenzione di mister Bruno Trocini è tutta rivolta al primo impegno, come ha dichiarato nella. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it