Regata del Conero 2025 numeri da record | sono già 170 le barche iscritte
ANCONA – Con un percorso tecnico di 6 miglia e condizioni di vento leggero ma stabili, si è svolta oggi la prima edizione della Conero Cup Orc Invitational, la regata a invito riservata alle imbarcazioni più performanti del medio Adriatico. Ventuno le barche sulla linea di partenza, in. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
In questa notizia si parla di: regata - conero
Competizione in acqua ed eventi a terra: si alza il sipario sulla Regata del Conero 2025
Doppia Regata del Conero. Gara in mare, eventi a terra. Oltre duecento le barche: "Puntiamo a 1500 persone"
Domenica 21 Regata del Conero. Previsti 10/12 nodi di vento con sole e mare piatto. Ottima occasione per iscriversi e partecipare con i propri amici, famigliari. Siamo vicino al record di partecipazione. Ti aspettiamo a Marina Dorica da questo pomeriggio a do Vai su Facebook
L'appuntamento di stasera alla scalinata del Passetto con il concerto e lo show di luci per la nuova illuminazione, la mostra di Cutini alla Mole con un evento dedicato domani sera, l'anteprima della serie Balene, la Regata del Conero, tutti gli eventi https://co - X Vai su X
Regata del Conero 2025, numeri da record: sono già 170 le barche iscritte; Ancona: regata del Conero 2025, al via la XXVI edizione; Competizione in acqua ed eventi a terra: si alza il sipario sulla Regata del Conero 2025.
Domani salpa la Regata del Conero, il presidente Mancini: «Obiettivo quota 200 partecipanti» - Carlo Mancini presidente Consorzio Ancona in vela e del Comitato organizzatore Regata del Conero, domani si riuscirà a fare il record di partecipanti? Si legge su corriereadriatico.it
Competizione in acqua ed eventi a terra: si alza il sipario sulla Regata del Conero 2025 - L'edizione numero 26 abbraccerà l'intero weekend il quale sarà animato da una vera e propria “città nella città”, con Marina Dorica che si trasformerà nel cuore pulsante delle attività con presentazio ... Secondo anconatoday.it