Regalo di nozze? Un cinema per i bambini ammalati

Ilgazzettino.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

TREVISO - Si spengono le luci e si accendono i colori, anche in ospedale. Non è una contraddizione, ma l?effetto della magia del grande schermo. Ieri nel reparto di pediatria. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

regalo di nozze un cinema per i bambini ammalati

© Ilgazzettino.it - Regalo di nozze? Un cinema per i bambini ammalati

In questa notizia si parla di: regalo - nozze

Jeff Bezos, il super regalo alla moglie per le nozze: di cosa si tratta

Matrimonio Jeff Bezos, il regalo di nozze alla moglie vale 5 milioni di dollari: l'anello di fidanzamento non è da meno

Jeff Bezos e l’ultimo regalo a Venezia dopo le nozze, quanto ha lasciato di ‘mancia’ all’hotel in cui ha soggiornato

Regalo di nozze? Un cinema per i bambini ammalati; Rinunciano ai doni per il matrimonio e aprono la sala cinema per i bimbi della Pediatria dell'ospedale Ca' Foncello: «Farli sorridere il...; Un cinema alla Pediatria di Treviso come regalo di nozze.

regalo nozze cinema bambiniRegalo di nozze? Un cinema per i bambini ammalati - Non è una contraddizione, ma l’effetto della magia del grande schermo. Scrive ilgazzettino.it

regalo nozze cinema bambiniUn cinema alla Pediatria di Treviso come regalo di nozze - Un cinematografo in una struttura ospedaliera, pensato per regalare ai bambini ricoverati momenti di gioia e leggerezza. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Regalo Nozze Cinema Bambini