Regala un Natale magico | calendario dell' Avvento LEGO Harry Potter in super offerta

Per chi attende il periodo natalizio con un pizzico di curiosità in più, il calendario dell’avvento LEGO Harry Potter è l’offerta del momento. Perfetto come idea regalo, è disponibile su Amazon al prezzo di 29,74 euro, con uno sconto dell’11%. Conta i giorni che mancano a Natale con dettagli e sorprese legati all’universo del maghetto più famoso al mondo, il tutto in chiave LEGO. Acquistalo ora a prezzo scontato Minifigure in edizione natalizia e creature magiche. Il calendario include otto minifigure in versione festiva, ciascuna dotata di dettagli unici che richiamano l’atmosfera natalizia. 🔗 Leggi su Lanazione.it