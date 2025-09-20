Referendum | Fare chiarezza su sedi di seggio

Il Comitato Trasparenza per Empoli torna a far sentire la propria voce sul referendum Multiutility, sollevando dubbi e chiedendo chiarimenti sul nodo delle sedi elettorali. "Uno dei motivi – ricordano i promotori – per cui avevamo proposto l’accorpamento del referendum comunale alle elezioni regionali stava proprio nella difficoltà di reperire spazi adeguati per tutte le sezioni, non sempre nella disponibilità dell’ amministrazione ". Nei giorni scorsi, spiegano, con "stupore" sarebbe emerso che il Comune avrebbe già comunicato ai presidenti delle 42 sezioni i luoghi individuati, "come se fosse tutto deciso". 🔗 Leggi su Lanazione.it

