Recupero della fontana di via Roma a Nardò sparita da troppi mesi

Lecceprima.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

NARDO' - È da tempo che passeggiando per via Roma noto l'assenza della storica fontana dell'Acquedotto Pugliese. E come non ricordarla nella sua bellezza a lato della "porta di mare" con il suo accesso al centro storico. Sono passati diversi mesi da quando è stata rimossa per i necessari. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: recupero - fontana

Sito Istituzionale | Villa Sciarra, inaugurato restauro a statue e fontane; Le fontane di Villa Sciarra sono state restaurate e tornano funzionanti; Piazza della Repubblica a Roma ritrova la bellezza della sua iconica fontana.

Recupero della fontana di via Roma a Nardò, sparita da troppi mesi - È da tempo che passeggiando per via Roma noto l'assenza della storica fontana dell'Acquedotto Pugliese. Scrive lecceprima.it

Cerca Video su questo argomento: Recupero Fontana Via Roma