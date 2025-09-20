Reazione di una studentessa a adolescenza di Netflix
l’impatto globale di “Adolescence”: un successo che ha fatto discutere. Negli ultimi mesi, la serie televisiva “Adolescence” ha riscosso un’eco internazionale senza precedenti. Disponibile su Netflix, questa produzione in quattro puntate narra le vicende di Jamie Miller, interpretato da Owen Cooper, un ragazzo di 13 anni accusato di aver ucciso una compagna di scuola. La serie si distingue come uno dei programmi più visti nella storia del servizio streaming per produzioni in lingua inglese. contesto e origini della serie. “Adolescence” è stata scritta congiuntamente dal celebre sceneggiatore Jack Thorne e dall’attore Stephen Graham, che interpreta Eddie Miller, il padre del protagonista. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: reazione - studentessa
Maturità, la protesta dilaga. Studentessa di Pesaro rifiuta l’orale: «Ho letto un mio discorso. La reazione di Valditara? Mi fa ribrezzo»
Studentessa rifiuta l’orale di maturità e legge un suo discorso: “La reazione di Valditara mi fa ribrezzo”
Due sorelle studentesse di giurisprudenza chiedono un appartamento di lusso agli agenti immobiliari di Real Time: la reazione social Vai su Facebook
La divulgatrice scientifica e studentessa di Fisica è la prima italiana ammessa alla missione suborbitale del 2029 di Titan Space, ma l’annuncio scatena reazioni offensive sui social. La sua risposta diventa un manifesto contro i pregiudizi - X Vai su X