Real estate reale Tutte le manovre immobiliari ed ecologiche dei Windsor

Ilfoglio.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Manco se me lo regalassero”. La maggior parte di noi, ed evidentemente anche quella dei reali britannici, la pensa così. Nessuno vuole abitare a Buckingham Palace. Con quegli stanzoni lugubri, quei drappi da cui zampillano acari, quella sensazione di sperdutezza e al contempo di essere sotto controllo delle centinaia di addetti, quegli zamponi Chippendale che sorreggono il mobilio, persino i Windsor si guardano bene dal trasferirsi negli ex appartamenti di Queen Elizabeth. Del resto, anche la Regina appena poteva se la dava a gambe levate, per trasferirsi in altri stanzoni di altri palazzi e castelli, per esempio a Balmoral e a Windsor, dove però la pressione dei londinesi, dei fotografi, dei turisti, degli impiegati era meno asfissiante. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

real estate reale tutte le manovre immobiliari ed ecologiche dei windsor

© Ilfoglio.it - Real estate reale. Tutte le manovre immobiliari (ed ecologiche) dei Windsor

In questa notizia si parla di: real - estate

L’estate al Real Collegio. Musica e oltre in 32 serate

Real Estate. Interni e tecnologia. Il nuovo modello di Contract district

L’estate lucchese al Real Collegio. Melodie all’ombra del campanile

Real estate reale. Tutte le manovre immobiliari (ed ecologiche) dei Windsor; Intelligenza artificiale e real estate il futuro è già presente; Luca Petrichella nuovo direttore generale di Reale Immobili.

Real estate, tutte le strade portano a Roma - Si è chiusa a Roma la tre giorni della Trade Mission internazionale di FIABCI, la federazione mondiale del real estate guidata dal presidente Antonio Campagnoli. Riporta msn.com

real estate reale tutteIntelligenza artificiale e real estate il futuro è già presente - Quattro miliardi e novecentomila dollari nel 2025 contro oltre 14 miliardi nel 2030: sono queste le previsioni di crescita del mercato dell’intelligenza artificiale applicato al mondo delle costruzion ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Real Estate Reale Tutte