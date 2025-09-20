Re Carlo e Camilla matrimonio in crisi | la prova che decreta la fine

Re Carlo e Camilla separati in casa. Spunta un’altra prova che decreta la fine del loro matrimonio: la vacanza extra lusso che la Regina si è concessa, lasciando il suo consorte solo e malato nel vecchio Castello di Balmoral. Re Carlo e Camilla, matrimonio finito: il gelo alla cena di gala. Anche se li abbiamo visti insieme al banchetto di Stato in onore di Donald e Melania Trump, Re Carlo e Camilla vivrebbero già separati da diverso tempo. Il loro sarebbe un matrimonio di facciata, per salvare le apparenze e mantenere salda la Monarchia. Dopo aver lottato tanto per consacrare il loro amore, in pochi anni il matrimonio è andato a rotoli. 🔗 Leggi su Dilei.it

