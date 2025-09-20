Rbr è pronta alla maratona Ecco il ruolino di marcia per inseguire il sogno
Esordio oggi a Milano, prima al Flaminio con Rieti il 28 settembre, ma anche un inizio più complicato rispetto al 2024-2025. Il campionato scorso era cominciato con cinque domeniche consecutive al Flaminio e in mezzo qualche infrasettimanale fuori, quest’anno andrà molto diversamente. Si parte con due gare in casa e quattro in trasferta nelle prime sei: dopo Milano e Rieti, ecco Cremona fuori, Bergamo in casa di mercoledì, Mestre e Verona fuori. Il big match con la Tezenis è in programma domenica 19 ottobre e chiuderà il primo mese di campionato. Sarà fondamentale arrivarci con un discreto bottino per affrontare una partita dura senza pressioni e con la testa libera dai primi condizionamenti di classifica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
