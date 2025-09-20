Rbr ci siamo | oggi l’esordio a Milano | Vogliamo partire subito forte

È il giorno dell’esordio, lo start di una maratona lunga sette mesi abbondanti per chi sarà promosso, retrocederà direttamente o andrà in vacanza salvo (14ª e 15ª). Per tutti gli altri un supplemento di playout, play-in o playoff che avranno culmine a metà giugno con la seconda promossa in Serie A. Rbr, che è caduta proprio in finale nella scorsa stagione, torna in campo tre mesi e una settimana dopo quel 13 giugno, giorno di gara3 a Cantù. Oggi, 20 settembre, la nuova Dole è di scena a Milano, nella tana dell’Urania. L’obbiettivo, com’è naturale, è partire forte. "E noi vogliamo farlo – commenta Sandro Dell’Agnello –. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

