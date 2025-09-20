Rayo Vallecano-Celta Vigo domenica 21 settembre 2025 ore 14 | 00 | formazioni quote pronostici I Matagigantes tornano al successo?
La sfida di domenica pomeriggio tra Rayo Vallecano e Celta Vigo è abbastanza importante per entrambe perché le due squadre avrebbero bisogno di un risultato positivo che possa “impennare” un po’ la loro classifica: per i Matagigantes è comunque un periodo felice ma la sconfitta di Pamplona ha regalato un’amarezza che sarebbe meglio archiviare presto. . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
? Calcio serie D. L’Imperia annuncia il tesseramento di Kostantin Anastopoulos Il centrocampista classe 2006 arriva dal settore giovanile del Rayo Vallecano e si unisce alla rosa nerazzurra Per essere sempre aggiornato iscriviti al nostro canale Telegra Vai su Facebook
Yamal non basta: Rayo Vallecano-Barcellona finisce 1-1 Il Barcellona di Flick strappa solo un punto a Vallecas. I blaugrana passano in vantaggio al 40' grazie al solito Yamal, glaciale dal dischetto. - X Vai su X
La rimonta del Real Madrid, il rigore da record di Yamal e molto altro LALIGA EA SPORTS; Palinsesto del concorso Totocalcio n° 26 del 20-22 settembre 2025; Liga: il Girona riparte da un pari contro il Celta, Rayo Vallecano ripreso dal Siviglia.
Pronostico Rayo Vallecano-Celta Vigo 21 Settembre 2025: 5ª Giornata di Liga Spagnola - Celta Vigo, sfida della quinta giornata della Liga EA Sports, in programma domenica 21 settembre alle 14:00
Rayo Vallecano - Celta: fecha, horario y cómo y dónde verlo - Los de Giráldez visitan Vallecas en busca de la primera victoria de la temporada, en la que acumulan cuatro empates y una derrota