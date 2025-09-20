Rayo Vallecano-Celta Vigo domenica 21 settembre 2025 ore 14 | 00 | formazioni quote pronostici I Matagigantes tornano al successo?
La sfida di domenica pomeriggio tra Rayo Vallecano e Celta Vigo è abbastanza importante per entrambe perché le due squadre avrebbero bisogno di un risultato positivo che possa “impennare” un po’ la loro classifica: per i Matagigantes è comunque un periodo felice ma la sconfitta di Pamplona ha regalato un’amarezza che sarebbe meglio archiviare presto. . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Previa Rayo Vallecano vs Celta de Vigo: Duelo de necesitados en Vallecas - Rayo Vallecano vs Celta de Vigo // Domingo, 21 de septiembre de 2025 // Horario: 14:00 // Estadio de Vallecas, Madrid // Jornada 5, La Liga EA Sports // Árbitro: Victor García // M+ LaLiga TV // Valle ... Come scrive vavel.com
Pronostico Rayo Vallecano-Celta Vigo 21 Settembre 2025: 5ª Giornata di Liga Spagnola - Celta Vigo, sfida della quinta giornata della Liga EA Sports, in programma domenica 21 settembre alle 14:00: dettagli su scommesse e stato di forma delle ... Riporta bottadiculo.it