L’ Agenzia delle Entrate ha fissato regole e scadenze per il nuovo ravvedimento speciale riservato ai contribuenti Isa che aderiscono al Concordato preventivo biennale per gli anni 2025 e 2026. Si tratta di un’ulteriore finestra agevolata che consente di sanare annualità passate, con riferimento ai periodi d’imposta dal 2019 al 2023. Chi può accedere al nuovo ravvedimento speciale. Il provvedimento relativo al ravvedimento speciale dà attuazione a quanto previsto dall’articolo 12-ter del decreto fiscale 2025 (Dl n. 842025), che ha introdotto questa misura con l’obiettivo di rafforzare l’adesione al Cpb e ampliare le opportunità di regolarizzazione. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Ravvedimento speciale per il Concordato preventivo, regole e scadenze